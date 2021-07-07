С ростом ключевой ставки ЦБ РФ возрастет процент по кредитам и вкладам в российских банках

Банки неизбежно опираются на размер ключевой ставки Центробанка при расчете процентов по вкладам и кредитам. Ставка ЦБ РФ продолжает расти, вслед за ней повышение коснется и кредитных продуктов, в среднем на 0,3–1%. Условия по депозитам уже улучшились во многих ведущих банках — ставка выросла на 0,25–1%. Также были усовершенствованы другие параметры вкладов.

Кредиты будут дорожать более плавно, так как на расчет процента влияет множество других показателей, в частности закладываемые риски. Прежде всего изменения коснутся ипотечного и автокредитования, так как целевое кредитование более долгосрочное по сравнению с обычными потребительскими кредитами, и это затрудняет управление их условиями. Самая актуальная информация по процентным ставкам и другим условиям кредитования в ведущих российских банках доступна на проекте ВсеЗаймыОнлайн.

К концу 2021 года эксперты ожидают рост ключевой ставки ЦБ РФ до 6–6,25%, этого уровня будет достаточно для сдерживания роста инфляции. Это позволит вкладам вырасти до 1,5%, а кредитам — до 1% по сравнению с нынешними значениями. В итоге это приведет к сокращению объема розничного кредитования на 12–15%, но не сможет значительно притормозить экономическое развитие.

Сегодня некоторые банки, наоборот, снижают процент по розничным кредитам, пользуясь паузой и возможностью играть против ключевой ставки. Другие же предпочитают сохранять прежние условия, выбрав роль наблюдателя и не пытаясь действовать на опережение.

В любом случае потребителю стоит внимательно изучить все предложения на рынке и сравнить параметры кредитов, прежде чем выбрать кредитора. Высокий уровень конкуренции в этой сфере заставляет банки предлагать клиентам привлекательные и разнообразные кредитные продукты. Стоимость простых потребительских кредитов, не имеющих обеспечения, пока больше зависит от оценки потенциальных заемщиков, чем от ставки ЦБ.

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