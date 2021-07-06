Число смертей от коронавируса в Татарстане достигло 555

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Татарстане подтверждено 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1938 и 1951 года рождения и одна женщина 1941 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию 6 июля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 555 случаев смерти от коронавируса..