Нанес удар лезвием от бритвы: в Татарстане сын зарезал собственную мать

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

5 июля 2021 года в квартире одного из домов в городе Болгар обнаружено тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти. Погибшая была ранена в шею острым предметом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Предполагаемого виновника нашли быстро. Им оказался 54-летний сын потерпевшей. Его задержали и отпираться он не стал, сознавшись в убийстве матери. Задержанный рассказал, что расправился со спящей матерью, нанеся ей удар лезвием от бритвенного станка.

- По предварительным данным, убийство стало следствием имеющегося у подозреваемого психического заболевания, - пояснили в пресс-служба Следственного комитета Татарстана.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.