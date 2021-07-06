Татарстанцы задолжали за коммуналку более 8 миллиардов рублей

Падение платежной способности населения специалисты наблюдают в зимний период и связывают это с праздничными днями и платой за отопление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстанцы стали исправнее платить по счетам, однако общая сумма их задолженности за ЖКУ все еще остается внушительной – 8 миллиардов 291 миллион рублей.

- Текущая среднегодовая собираемость у нас составляет 99,4%. Этот показатель вырос почти на 1,5%. Эта задолженность в 8 млрд рублей формируется уже с 2006 года, с момента перехода на новое законодательство, – пояснил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По данным Минстроя РТ, исправнее всего жители республики платят за водоотведение, обращение с ТКО и водоснабжение. Падение платежной способности населения специалисты наблюдают в зимний период и связывают это с праздничными днями и платой за отопление.

Кроме того, спикер напомнил, что размер платежей зависит не только от тарифов, но и от наличия приборов учета. При их отсутствии используются нормативы. Алексей Фролов сообщил, что на сегодня жилье почти 80% татарстанцев оснащено приборами учета холодного водоснабжения, 63% – горячего водоснабжения, 7% – отопления, почти 94% – электроэнергии и 57% – газа.