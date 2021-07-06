День семьи, любви и верности в Нижнекамске 8 июля 2021 года: полная программа праздника

Фото: администрация Нижнекамского района.

Стала известна программа празднования Дня семьи, любви и верности в Нижнекамске. В четверг, 8 июля, в музее народного художника Ахсана Фатхутдинова, который расположен на Красном Ключе, пройдет праздничное мероприятие «Крепкая семья – успешный город!», посвященное Дню семьи, любви и верности.

В 16 часов гостей праздника ждет множество площадок и пятачков, среди которых каждый найдет себе занятие по интересам.

Всей семьей можно будет посетить мастер-класс для детей по поделкам «Символ счастья», послушать выступление камерного оркестра «Мелодии любви», поучаствовать в игровой программе «Детство – это я и ты!», насладиться выставкой работ юных художников Детской школы искусств «Солнечные краски семейного счастья».

Нижнекамкам будет интересно посетить занятие «Навигация семейного счастья» Женской Академии в рамках проекта «Город счастливых женщин». Любой желающий сможет закружиться в хороводе от народных фольклорных ансамблей города «Семейные воротца». А также сплести венок из цветов и подарить своей второй половинке.

В самом музее состоится главное мероприятие, в рамках которого пяти парам-победителям муниципального конкурса «Семья – гордость Нижнекамска» вручат медали «За любовь и верность». Также гости праздника увидят сказочную церемонию регистрации брака и многое другое. Кроме того, необычная регистрация брака в этот день пройдет и в Камских Полянах.