Ведамир, Румейса и Леонель: топ необычных имен новорожденных Нижнекамска

Самые популярные имена - Тимур, Амир и Ева. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Начальник Управления ЗАГС Нижнекамского муниципального района Бэлла Махотина на брифинге озвучила журналистам самые популярные и необычные имена новорожденных в 2021 году.

Самыми необычными именами стали Байсангур, Батыр, Ведамир, Леонель, Максимилиан, Дея, Латвина, Ливия, Миа, Румейса, Цветана и Юта.

В рейтинг самых популярных мужских имен попали Тимур, Амир, Мирон, Матвей, Радмир, Максим, Артём, Артур и Егор. Среди женских имен – Ева, Валерия, Алиса, Амелия, Милана, Ралина, Ясмина, Арина и Эмилия.

Также Бэлла Махотина добавила, что самыми редкими мужскими именами за шесть месяцев этого года стали Антон, Пётр, Степан, Родион, Юрий, Радик, Ильсур и Рустам.

Редкие женские имена в текущем году: Алевтина, Валентина, Вера, Лидия, Гульназ, Гульнара и Лилия.