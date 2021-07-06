В Ульяновской области досрочно переселят жителей аварийных домов

До конца года в регионе нужно расселить 14,39 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 800 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновской области досрочно расселят два многоквартирных дома – в городе Инза и Селе Максимовка. Изначально сроки расселения были намечены на 2027 и 2028 годы, но их перенесли на этот год из-за критического состояния зданий. Этот вопрос рассмотрели на заседании штаба по комплексному развитию региона.

В Минстрое области сообщили, что после перерасчета финансов в бюджете региона появились дополнительные средства в размере 13,2 миллиона рублей. Власти Ульяновской области выделили еще 12,5 миллиона. В сумме именно эти деньги потратят на досрочное переселение жильцов указанных домов.

До конца года в регионе нужно расселить 14,39 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 800 человек. На сегодня уже переселены 733 человека из 9,96 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади.