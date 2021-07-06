Казанцев обучат вальсу, кадрили и мазурке

В программе - танцы XIX и ХХ веков. Фото: Евгения ГУСЕВА

7 июля в парке «Крылья Советов» состоится занятие по историческим танцам. Уроки проводятся бесплатно, без предварительной записи.

Казанцев научат танцам XIX века, в частности, вальсу, мазурке, контрдансу и кадрили. Также пришедших на мероприятие научат танцам начала XX века (чарльстон, фокстрот, танго), а также танцам эпохи барокко и рококо (менуэт, куранта, контрданс), сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

Начало в 18:30. Занятия будут проходить каждую среду на летней эстраде «Ракушка».