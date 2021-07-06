Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 18:42

На Кабане покажут фильм «Девятаев»

Показать планируют 7 июля
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
На набережной озера Кабан покажут военный блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев»

На набережной озера Кабан покажут военный блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев»

Фото: Евгения БУБЛИК

Завтра 7 июля на набережной озера Кабан покажут военный блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Начало в 21:00, показ состоится у лестницы площади театра Камала. Вход свободный.

Это история о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который совершил побег из немецкого концлагеря. Картина основана на реальных событиях.

К слову, показ приурочен к памятной дате, ведь 8 июля исполнится 104 года со дня рождения летчика.