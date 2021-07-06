На Кабане покажут фильм «Девятаев»

На набережной озера Кабан покажут военный блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев» Фото: Евгения БУБЛИК

Завтра 7 июля на набережной озера Кабан покажут военный блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Начало в 21:00, показ состоится у лестницы площади театра Камала. Вход свободный.

Это история о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который совершил побег из немецкого концлагеря. Картина основана на реальных событиях.

К слову, показ приурочен к памятной дате, ведь 8 июля исполнится 104 года со дня рождения летчика.