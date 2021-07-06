Дмитрий Сотников на новом КАМАЗе стал победителем ралли «Шелковый путь»

Это уже третья победа Дмитрия Сотникова на ралли. Фото: Минспорт Татарстана

Экипаж татарстанского «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли «Шелковый путь». В зачете грузовиков Сотников пилотировал новый КАМАЗ поколения К5. В тройку лучших также попал КАМАЗовский экипаж с пилотом Антоном Шибаловым. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Это уже третья победа Дмитрия Сотникова на ралли, для его штурмана Дмитрия Ахмадеева – вторая, а механик Ильгиз Ахметзянов – впервые в рядах триумфаторов.

Татарстанский экипаж уверенно двигался с самого старта ралли «Шелковый путь» в Сибири. Далее участники продолжили гонку по Алтаю, затем два этапа – у границы России и Монголии и снова Алтай. Из-за эпидемситуации этапы на территории Монголии отменились. Общая протяженность пяти скоростных спецучастков составила 650 километров.

На заключительном участке гонки Сотников опережал противника на 6 минут. Это позволило татарстанцам сохранять темп и доехать до финиша без особых рисков.

Сам Сотников оценил результаты проделанной работы и победу как общую награду. Спортивный грузовик поколения К5 – новичка КАМАЗа пилот назвал прорывом для команды. Дмитрий Сотников подчеркнул, что в ходе гонки не возникло ни одной технической проблемы.