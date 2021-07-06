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Общество6 июля 2021 15:32

Антитела через грудное молоко попадают к ребенку: татарстанский врач рассказала, можно ли кормить грудью после прививки от Covid-19

По словам Айгуль Хазиевой, никаких препятствий в этом вопросе нет
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Никаких причин не кормить ребенка после прививки медик не видит.

Никаких причин не кормить ребенка после прививки медик не видит.

Можно ли кормить ребенка грудью после вакцинации от коронавируса? Этот вопрос довольно часто задают молодые мамочки. Онколог-маммолог, гинеколог, врач УЗД Набережночелнинского филиала «РКОД» МЗ РТ Айгуль Хазиева дала ответ на этот вопрос. Более того, она сама привилась от COVID-19 в период грудного вскармливания.

Первый компонент вакцины "Спутник-V" медик получила 20 мая, второй - ровно через 21 день. В первые сутки после прививки врач отметила умеренную слабость - грудное вскармливание не прекращала. Амир, которому сейчас год и девять месяцев, был спокойным - чувствовал себя хорошо. После второго компонента поднялась температура до 38 градусов - парацетамол быстро справился со своей задачей. Амира также ничего не беспокоило.

Как отмечает Айгуль Хазиева, риска передачи инфекции с грудным молоком нет, поскольку ни одна из используемых российских вакцин не содержит живого вируса.

- Кормящим мамам можно прививаться, тем более, когда есть такая возможность. Более того, имеющиеся у матери антитела через грудное молоко попадают к ребёнку и даже, возможно, в какой-то мере его защищают, - отметила медик.

Супруг Айгуль Хазиевой заболел вирусной пневмонией в ноябре. Компьютерная томография показала 25% поражения лёгочной ткани. Он пролечился около двух недель амбулаторно. Антитела к COVID-19 в достаточном количестве путем вакцинации получила вся ее семья: муж, родители, братья и сестры.

По мнению врача, без коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции не справиться.

- Есть два пути: переболеть или вакцинироваться. Первый вариант - плохая затея. Система здравоохранения может не справиться с нагрузкой при бесконтрольном распространении инфекции. В этом случае помощь может прийти не к каждому. Потому нужно оценить риски и сделать правильный выбор, - считает медик.

Напомним, что в Набережных Челнах пункты вакцинации открыты во всех поликлиниках взрослой сети. Также работает временный мобильный пункт в ТЦ «Омега» (время работы с 13:00 до 19:00).