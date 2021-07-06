Антитела через грудное молоко попадают к ребенку: татарстанский врач рассказала, можно ли кормить грудью после прививки от Covid-19

Никаких причин не кормить ребенка после прививки медик не видит.

Можно ли кормить ребенка грудью после вакцинации от коронавируса? Этот вопрос довольно часто задают молодые мамочки. Онколог-маммолог, гинеколог, врач УЗД Набережночелнинского филиала «РКОД» МЗ РТ Айгуль Хазиева дала ответ на этот вопрос. Более того, она сама привилась от COVID-19 в период грудного вскармливания.

Первый компонент вакцины "Спутник-V" медик получила 20 мая, второй - ровно через 21 день. В первые сутки после прививки врач отметила умеренную слабость - грудное вскармливание не прекращала. Амир, которому сейчас год и девять месяцев, был спокойным - чувствовал себя хорошо. После второго компонента поднялась температура до 38 градусов - парацетамол быстро справился со своей задачей. Амира также ничего не беспокоило.

Как отмечает Айгуль Хазиева, риска передачи инфекции с грудным молоком нет, поскольку ни одна из используемых российских вакцин не содержит живого вируса.

- Кормящим мамам можно прививаться, тем более, когда есть такая возможность. Более того, имеющиеся у матери антитела через грудное молоко попадают к ребёнку и даже, возможно, в какой-то мере его защищают, - отметила медик.

Супруг Айгуль Хазиевой заболел вирусной пневмонией в ноябре. Компьютерная томография показала 25% поражения лёгочной ткани. Он пролечился около двух недель амбулаторно. Антитела к COVID-19 в достаточном количестве путем вакцинации получила вся ее семья: муж, родители, братья и сестры.

По мнению врача, без коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции не справиться.

- Есть два пути: переболеть или вакцинироваться. Первый вариант - плохая затея. Система здравоохранения может не справиться с нагрузкой при бесконтрольном распространении инфекции. В этом случае помощь может прийти не к каждому. Потому нужно оценить риски и сделать правильный выбор, - считает медик.

Напомним, что в Набережных Челнах пункты вакцинации открыты во всех поликлиниках взрослой сети. Также работает временный мобильный пункт в ТЦ «Омега» (время работы с 13:00 до 19:00).