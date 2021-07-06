В парке Победы Набережных Челнов появится аттракцион за 13,8 миллиона рублей

Особенность новинки – высота поднятия пассажиров: она больше, чем на других аттракционах, но по документам не превышает 18,4 метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережные Челны привезут новую «Цепочную карусель» стоимостью 13,8 миллиона рублей. Аттракцион в местном парке Победы установит предприятие из Волгограда, выигравшее тендер на госзакупку.

Аттракцион входит в число экстремальных, с виду похож на уже установленный «Вихрь». Особенность новинки – высота поднятия пассажиров: она больше, чем на других аттракционах, но по документам не превышает 18,4 метра. На карусели одновременно смогут покататься 12 человек. Максимальная нагрузка на одно пассажирское место – до 100 килограмм.

Руководство парка ежегодно обновляет аттракционы за собственный счет. Новая карусель не исключение. Ее планируют установить ближе к центру парка – в зоне большой проходимости, чтобы быстрее окупить расходы. До пуска аттракциона он пройдет испытания и получит освидетельствование.