Впервые из Йошкар-Олы пустят туристический поезд в Самару и Тольятти

Первая отправка поезда из Йошкар-Олы в Самару запланирована на 30 июля Фото: Евгения БУБЛИК

Проект реализован в рамках программы «Яркие выходные в Приволжье». Первая отправка поезда из Йошкар-Олы в Самару запланирована на 30 июля, где туристы смогут увидеть самую большую площадь в Европе, прогуляться по самарской набережной. Затем поезд остановится в городе Тольятти, там гостей будет ожидать замок Гарибальди, площадка Поволжского бассейна и «Вертолетная площадка». 1 августа поезд прибудет в Зеленый Дол, а оттуда путешественников трансферным автобусом доставят до дома, сообщает туристско-информационный центр Йошкар-Олы.

Стоимость взрослого билета - 9990 рублей, за детей до 10 лет необходимо будет заплатить 8590 рублей.