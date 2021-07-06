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Общество6 июля 2021 13:48

Перекрытие дорог в Казани 8-15 июля 2021 года: где нельзя будет проехать и причины

Перекрытие дорог в Казани 8-15 июля 2021 года: закроются для движения автотранспорта участки Оренбургского тракта и проспекта Универсиады
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Перекрытие связано со строительными работами.

Перекрытие связано со строительными работами.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 8 по 15 июля 2021 года в Казани запланировано перекрытие дорог. Так, будет закрыто движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады. Ограничение связано со строительными работами. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Так, будет закрыт участок Оренбургского тракта возле дома №23а и проспекта Универсиады у правого съезда перед Танковым кольцом в сторону пересечения с Оренбургским трактом.