Перекрытие дорог в Казани 8-15 июля 2021 года: где нельзя будет проехать и причины

Перекрытие связано со строительными работами. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 8 по 15 июля 2021 года в Казани запланировано перекрытие дорог. Так, будет закрыто движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады. Ограничение связано со строительными работами. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Так, будет закрыт участок Оренбургского тракта возле дома №23а и проспекта Универсиады у правого съезда перед Танковым кольцом в сторону пересечения с Оренбургским трактом.