Новые выплаты родителям-одиночкам и беременным девушкам в Татарстане: кому положены и как получить

Суммы составят 50% от прожиточного минимума ребенка и трудоспособного взрослого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Татарстана начали подавать заявки на новые выплаты родителям-одиночкам и беременным девушкам. Так, подано уже 11 тысяч заявок на получение денежных средств. "Комсомолка" рассказывает, кому положены выплаты и как их получить.

Новые выплаты предоставляются детям от 8 по 16 лет включительно, которых воспитывают только мама или папа, а также в тех случаях, когда судебным решением назначены алименты, но семья их по каким-либо причинам не получает, либо если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов. Кроме того, выплаты полагаются женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности, в том числе с низким уровнем дохода.

В республике выплата семьям с одним родителем составит 4997,5 рубля в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в РТ – 9995 рублей), а выплата беременной женщине – 5311 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в РТ – 10 тыс. 622 рубля).

Выплаты назначают только семьям, в которых доход на каждого члена менее прожиточного минимума на душу населения в республике – 9955 рублей, и при комплексной оценке движимого и недвижимого имущества.

Пособия носят заявительный характер. Наиболее востребованным способом подачи является электронный – через портал государственных услуг. Подача электронного заявления не исключает визита в клиентскую службу, если в личный кабинет придет уведомление о необходимости предоставления документов, во избежание отказа в выплате в течение 5 рабочих дней необходимо представить документы. Если такого уведомления не поступило, необходимости в посещении фонда нет, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

- Из 11 тысяч поданных заявлений много ошибочных. До подачи заявлений через единый портал государственных услуг необходимо обновить личные данные в профиле. Заполняйте заявления корректно. Вносите данные в соответствии с необходимыми документами. Особое внимание уделите заполнению реквизитов счета. Счет должен быть действующим, принадлежать заявителю. В случае пластиковой карты – она должна принадлежать платежной системе «МИР». Выплаты представляются не со дня, а с месяца подачи заявления, до конца июля еще есть время, – прокомментировал глава татарстанского Пенсионного фонда Эдуард Вафин.