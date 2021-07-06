В Йошкар-Оле закупят 10 новых троллейбусы

Поставщик должен будет поставить 10 новых троллейбусов до 1 сентября 2021 года Фото: Евгения БУБЛИК

Комитет по управлению муниципальным имуществом Йошкар-Олы объявил электронный аукцион на закупку троллейбусов. Об этом говорится на портале мэрии города.

Решение о закупке 10 новых троллейбусов было принято по инициативе Главы региона Александра Евстифеева и поддержано Правительством Марий Эл совместно с администрацией города Йошкар-Олы.

Новые троллейбусы, по требованиям техзадания, должны быть укомплектованы кондиционером для пассажиров, оборудованием для озвучивания информации об остановках, откидным трапом и местом для инвалидной коляски, с кнопкой связи с водителем.

На данный момент по городу курсируют 146 троллейбусов, 20 из них выведены из эксплуатации в связи с полным износом. Новые троллейбусы не приобретали в таком количестве несколько десятков лет.

Так, поставщик должен будет поставить 10 новых троллейбусов до 1 сентября 2021 года.