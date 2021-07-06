Татарстанский разработчик беспилотников стал банкротом

ОКБ имени Симонова разрабатывало беспилотные летательные аппараты с 2011 года по заказу военного ведомства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани признано банкротом АО «НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова», которое разрабатывало беспилотники для Минобороны страны. Такое решение вынес Арбитражный суд Татарстана.

ОКБ имени Симонова задолжало 25,9 миллионов рублей. В конце 2020 года Московский научно-производственный комплекс «Авионика» подал иск. С 17 марта этого года предприятие было в режиме наблюдения.

29 июня состоялось последнее заседание кредиторов, где ОКБ выступило с предложением заключить мировое соглашение и провести дополнительную эмиссию акций компании. Однако участники заседания решили не откладывать голосование по выбору дальнейшей процедуры банкротства.

Предыстория бюро начиналась хорошо: ОКБ имени Симонова разрабатывало беспилотные летательные аппараты с 2011 года по заказу военного ведомства. Самая популярная его разработка – тяжелый беспилотник «Альтаир» («Альтиус»), являющийся аналогом американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper. Первые испытания прошли летом 2016 года, но затем их приостановили.

В 2018 году генерального директора ОКБ имени Симонова Александра Гомзина обвинили в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Претензии поступили от Московского института электромеханики и автоматики и Центрального НИИ ВВС Минобороны России. После инцидента проект казанского конструкторского бюро передали Уральскому заводу гражданской авиации.