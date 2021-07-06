Kukmara: Большому кораблю - большое плавание

Фото: предоставлено пресс-службой

Этим летом расправит свои паруса масштабное предприятие Kukmara, курс которого направлен на производство посуды из нержавеющей стали.

Масштабно, сильно и внушительно: 48 тыс. кв. м земельного участка, из которых 15 тыс. кв. м займет в будущем площадь производственного здания, 150 рабочих мест, около 3 000 единиц выпускаемой продукции в день и полностью автоматизированное производство.

Решение о строительстве предприятия было принято в недалеком 2015 году, а уже в 2016-м началось возведение здания, размеры которого поражают и удивляют. Завод по производству посуды из нержавеющей стали Kukmara находится в промышленном парке «Кукмор», благоприятные условия которого направлены на развитие предпринимательства в Кукморском районе Республики Татарстан, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Концепция промышленного парка направлена на улучшение социально-экономической ситуации в районе и повышение уровня жизни населения.

Лето 2021 года запомнится надолго! Планируется торжественное открытие и запуск производства посуды из нержавеющей стали. Всегда очень волнительно, трудно, затратно, но одновременно азартно строить предприятие и создавать производство с нуля. Ведь это не только банальное строительство, но еще и план расширения в перспективе, поиск и закупка оборудования, обучение работников и производство качественной и стильной посуды. Какие же красивые и качественные изделия ждут наш рынок: кастрюли, сковороды, сотейники, мантоварки, ковши, чайники, наборы посуды, товары для туризма и отдыха, столовые приборы! Но мы это сделали, осталась лишь пара финальных штрихов.

Фото: предоставлено пресс-службой

С гордостью и радостью сообщаем вам об открытии нового производства! Мы желаем еще одной палубе в составе большого корабля Kukmara успешного плавания на просторах не только российского, но и зарубежного рынка!