За сутки в Татарстане зарегистрировали 42 новы случая коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 22 680 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В республике за минувшие сутки было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Татарстана. Четыре из них являются завозными, а 38 – контактными.

- 17 человек госпитализировано, а 25 получают лечение на дому, - добавили также в республиканском ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции в Татарстане, то за эти сутки большинство зараженных зарегистрировали в Казани (15 человек) и Набережных Челнах (11 человек).

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 22 680 человек, 20 329 из них выздоровели, а 552 скончались.