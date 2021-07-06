В Ульяновске проходит массовая дезинфекция остановок

Всего в дорожных работах задействовано 97 единиц техники Фото: Евгения БУБЛИК

6 июля рабочие бригады МБУ «Дорремстрой» проведут дезинфекцию остановочных павильонов на улицах Пушкарева, Октябрьской, Ефремова, Кузоватовской, Рябикова, Промышленной, Шолмова, Камышинской, Московском шоссе и проспекте Олимпийском.

Также ремонт струйно-инъекционным методом запланирован на улицах Льва Толстого, Шевченко, Ленина, Рябикова, Станкостроителей, Александра Невского, Пугачева, в переулках Гастелло, Яковлева, Робеспьера, на проспекте Созидателей, 14-ом проезде Инженерном и в селе Луговое. Карточно-ямочный ремонт организован на улице Тельмана.

Промывку канализаций запланировано на проспекте Академика Филатова.

Всего в дорожных работах задействовано 97 единиц техники МБУ «Дорремстрой».