В одном из крупнейших вузов Казани - КГАСУ, издали приказ об обязательной вакцинации от коронавируса

По документу, подписанному ректором вуза, до 25 июля сотрудники и студенты должны получить хотя бы первый компонент вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) издали приказ об обязательной вакцинации сотрудников и студентов. По документу, подписанному ректором вуза, до 25 июля они должны получить хотя бы первый компонент вакцины. Из рекомендательной в обязательную вакцинация перешла после получения вузом постановления Роспотребнадзора Татарстана. Невыполнение предписанного может привести к закрытию вуза на 90 суток. Сообщает «Интерфакс».

Указываются и санкции за неисполнение приказа - уволить или отчислить никого не могут, но, вероятно, переведут на удаленку. Причем студентам позже в дипломе припишут формулировку: "Прошёл обучение с применением дистанционных технологий". Для обучающихся по технической специальности такой расклад далеко не позитивный.