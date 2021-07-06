9 июля 2021 года в Татарстане снова будет жарко – до +33 градусов

Дождей не будет почти всю неделю. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В ближайшие дни, погодные условия на большей части Европейской территории России будут определяться влиянием обширного и малоподвижного антициклона, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Для республики это означает малооблачную погоду, во время которой воздушные массы хорошо прогреются на солнце. При это выпадение осадков маловероятно. Так, сегодня, 6 июля, и в среду, 7 июля, столбики термометра будут показывать в пределах от +22 до +29 градусов.

А уже в четверг, 8 июля, воздух в Татарстане днем прогреется максимум до +32. В пятницу, 9 июля, ситуация в регионе с погодой не изменится. Все так же низкая вероятность осадков. Зато снова будет жарко – днем от +28 до +33 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, такая жара продержится и в субботу, 10 июля, правда, местами все же ожидается небольшой дождь.