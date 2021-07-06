Под Зеленодольском около поселка Васильево на Волге на глазах очевидца утонул мужчина

Мужчина утонул в месте, которое не оборудовано для купания. Фото: МЧС Татарстана

5 июля в 19.30 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение от очевидца о том, что на Волге в Зеленодольском районе около поселка Васильево утонул мужчина. На место происшествия выдвинулась водолазная группа зонально поисково-спасательного отряда №2. Сообщили в МЧС Татарстана.

Менее чем через два часа после поступления сообщения от очевидца, водолазы смогли найти тело утонувшего 23-ленего мужчины. Оно находилось пятиметровой глубине в 30 метрах от берега.

- Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов, - отметили в МЧС Татарстана.

Там также добавили, что место, где утонул мужчина не оборудовано для купания.