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Происшествия6 июля 2021 9:51

Под Зеленодольском около поселка Васильево на Волге на глазах очевидца утонул мужчина

Его тело достали с пятиметровой глубины
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчина утонул в месте, которое не оборудовано для купания.

Мужчина утонул в месте, которое не оборудовано для купания.

Фото: МЧС Татарстана

5 июля в 19.30 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение от очевидца о том, что на Волге в Зеленодольском районе около поселка Васильево утонул мужчина. На место происшествия выдвинулась водолазная группа зонально поисково-спасательного отряда №2. Сообщили в МЧС Татарстана.

Менее чем через два часа после поступления сообщения от очевидца, водолазы смогли найти тело утонувшего 23-ленего мужчины. Оно находилось пятиметровой глубине в 30 метрах от берега.

- Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов, - отметили в МЧС Татарстана.

Там также добавили, что место, где утонул мужчина не оборудовано для купания.