Проекты предпринимателей из Татарстана признаны лучшими социальными проектами года

Два проекта из Татарстана стали победителями VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Конкурс проводился по 12 номинациям, проект из республики стал лауреатом в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания», еще одна татарстанская инициатива удостоилась специальной номинации Совета Федерации РФ «Лучший социальный проект, созданный женщиной».

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется РГСУ совместно с Минэкономразвития РФ при поддержке МСП Банка и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». В сезоне 2019-2020 годов участие в нем приняли более 1600 проектов социального предпринимательства из разных регионов России.

Кроме того, Конкурс выступает индикатором развития социального предпринимательства на территории регионов России, объединяя предпринимательское, экспертное и управленческое сообщество. Стоит отметить, что Республика Татарстан и Московская область стали единственными регионами, удостоившимися звания «лучших», сразу в нескольких номинациях.

Так, «Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» стала татарстанская сеть пансионатов для пожилых людей, лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Добрые истории». Представляла проект Альбина Сергеева. Помещения пансионата спроектированы таким образом, что представители маломобильных групп населения могут комфортно и удобно передвигаться.

Помимо необходимого медицинского оборудования для восстановления подопечных, в пансионате имеются сертифицированные средства помощи в передвижении по территории (поручни, коляски, ходунки). Для гостей, чье состояние здоровья не позволяет передвигаться, подготовлены специализированные ванные комнаты и функциональные кровати с противопролежными матрацами.

Еще одной инициативой Татарстана, отмеченной на федеральном уровне и удостоившейся специального приза «Лучший социальный проект, созданный женщиной», стала швейная мастерская особого назначения Далии Гайнановой по созданию «особой» одежды для детей и подростков с ОВЗ.

Мастерская позволяет обеспечить детей и подростков с особыми потребностями одеждой, соответствующей их физическим параметрам, возрасту и особенностям. Специализированная одежда облегчает жизнь родителей и детей, сокращает время одевания и переодевания, придаёт красивый, эстетичный вид, удобна для реабилитации, в повседневной носке, а также после операций.

Кроме того, проект направлен на обучение родителей простым навыкам пошива специальной одежды в самых простых вариантах в домашних условиях. Для этого на базе швейной мастерской организовано обучение навыкам шитья трикотажных изделий с целью освоения новой трудовой специальности, а также возможности самим шить одежду для своих детей.

Напомним, Конкурс помогает привлечь внимания органов исполнительной и законодательной власти разных уровней, среднего и крупного бизнеса, общественных организаций и СМИ к деятельности социальных предпринимателей и Центров инноваций социальной сферы, а также выявить и тиражировать лучшие региональные практики социального предпринимательства, достигшие результатов в решении социальных проблем.

Стоит отметить, что помощь и рекомендации в оформлении заявки на участие в Конкурсе осуществляет подведомственная Минэкономики РТ структура – Центр инноваций социальной сферы. Также Центр продолжает прием заявлений и документов от бизнеса Татарстана на вступление в Перечень социальных предприятий в 2021 году.

Субъекты предпринимательства, вошедшие в Перечень, могут рассчитывать на дополнительные возможности в получении финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе на льготный микрозайм «Социальный предприниматель» по ставке равной ½ ключевой ставки ЦБ РФ и гранты на ведение предпринимательской деятельности до 500 тысяч рублей.

В Татарстане подать документы и получить консультационную поддержку можно по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28 «Дом предпринимателя», по телефону: (843) 222-90-60 (доб. 105), по электронному адресу: ciss.rt@mail.ru.