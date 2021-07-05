В Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 552. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще пять смертей от коронавируса подтверждены в республике, сообщает 5 июля Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 89-ти и 74-х летние женщины, а также 75-ти, 53-х и 81-летний мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 552.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии он в Татарстане регистрировался 22 638 раз. В 20 309 случаях люди смогли выздороветь.