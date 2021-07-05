В Зеленодольске уходя от погони 13-летний подросток на иномарке протаранил машину ГИБДД

За произошедшее ответит отчим школьника. Фото: скриншот с видео

В ночь на 5 июля – в 2.15, в Зелендольске сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Тойота Камри», который вилял на дороге из стороны в сторону. На требование остановиться водитель иномарки только прибывали скорости и попытался скрыться. Началась полицейская погоня.

Беглец не раз нарушал правила дорожного движения, причем создавая этим реальную угрозу другим автомобилистам. Иномарку гаишникам удалось нагнать в одном из дворов по улице Рогачева. Но ее водитель решил не сдаваться и начал движение назад. В результате этого он протаранил полицейскую машину. К счастью в этом ДТП никто не пострадал.

- Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 13-летний подросток, который рассказал полицейским, что его отчим предложил ему сесть за руль и покататься по городу. При этом в момент происшествия мужчина находился рядом с мальчиком - на переднем пассажирском сидении, - сообщили в МВД Татарстана.

В отношении отчима в итоге был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это прав.