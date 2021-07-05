На улицах Набережных Челнов число совершаемых преступлений снизилось на 17%

В раскрытии преступлений полиции особенно помогают установленные видеокамеры.

За январь-июнь 2021 года на улицах Набережных Челнов было зарегистрировано 755 преступлений. Это на 17% меньше по сравнению с первым полугодием 2020-го. Тогда было зарегистрировано 910 преступлений. Такие данные приводит начальник полиции города Михаил Чекмарев.

По его словам, большую помощь в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности сотрудникам полиции оказывает комплекс «Безопасный город». К его серверу подключено 2 659 видеокамер, в том числе 655 именно на улицах Набережных Челнов. Благодаря им за эти полгода было раскрыто 191 преступление и пресечено 1 301 административное правонарушение. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью города.