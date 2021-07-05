Сыграл более 500 матчей в НХЛ и АХЛ и выиграл Кубок Стэнли: Ак Барс провернул топ-трансфер

Фото: ХК "Ак Барс".

«Ак Барс» подписал контракт с американским защитником Стивеном Кэмпфером. Соглашение рассчитано на один год.

Последние три года Кэмпфер выступал за «Бостон Брюинз» – в минувшем сезоне он провёл 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+3».

Стивен Кэмпфер родился 24 сентября 1988 года в Анн-Арборе, США. В 2004-2006 годах выступал за юниорскую команду «Мушкетёры Су-Сити» в Западной конференции Хоккейной лиги США. С 2006 по 2010 год играл за Университет Мичигана в Центральной студенческой хоккейной ассоциации. В 2007 году был выбран на драфте НХЛ под общим 93-м номером клубом «Анахайм Дакс».

2 марта 2010 года «Дакс» обменяли Кэмпфера в «Бостон Брюинз»: защитник заключил с «Медведями» трёхлетний контракт, после чего отправился в фарм-клуб «Провиденс Брюинз. В декабре 2010 года Кэмпфер дебютировал в НХЛ, спустя две игры набрал первое очко, а в конце месяца отличился первой шайбой в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг». По итогам сезона защитник стал обладателем Кубка Стэнли.

В 2012-м «Бостон» обменял игрока в «Миннесоту Уайлд», однако большую часть времени Кэмпфер выступал за фарм-клуб «дикарей» «Хьюстон Аэрос» (позднее – «Айова Уайлд»). Летом 2014 года защитник подписал двусторонний контракт с «Рейнджерс», а уже осенью его обменяли во «Флориду Пантерз». Спустя два сезона в составе «Пантер» Кэмпфер в результате обмена снова вернулся в состав «Рейнджерс».

Осенью 2018-го «Синерубашечники» обменяли игрока в «Бостон», за который Кэмпфер выступал до последнего времени, также периодически получая игровую практику в фарм-клубе АХЛ.

За свою карьеру Стивен Кэмпфер провёл 231 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 39 (15+24) очков. В розыгрышах Кубка Стэнли отыграл три встречи за «Бостон» и забросил одну шайбу. В АХЛ на его счету в общей сложности 283 встречи и 121 (32+89) балл за результативность.

– Кэмпфер – крепкий праворукий защитник, который имеет хорошее катание и будет одинаково полезен как в атаке, так и в обороне. У Стивена в сумме более 500 матчей в НХЛ и АХЛ, он уже опытный сформировавшийся игрок. Мы рассчитываем на него, как на одного из лидеров обороны «Ак Барса», - прокомментировал подписание игрока генменеджер казанского клуба Марат Валиуллин.