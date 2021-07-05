В Ульяновске уберут сотню аварийных деревьев

В период с 5 по 9 июля планируют снести 93 аварийных дерева Фото: Евгения БУБЛИК

На прошлой неделе в Ульяновске прошли сильные дожди. Ливень залил дороги, а ветер поломал немало деревьев. Коммунальщики все еще устраняют последствия непогоды.

Так, за воскресенье специалисты МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» убрали на Московском шоссе, улицах Малосаратовской, Артема и Гончарова, в парке имени Александра Матросова шесть упавших берез, кленов и лип, а также множество сломанных веток.

Также пять деревьев убрали спасатели МБУ «Управление гражданской защиты»: на улице Воробьёва, на территориях детских садов №58 по улице Докучаева и №221 на улице Карбышева.

В период с 5 по 9 июля в Ульяновске планируют снести 93 аварийных дерева. Работы будут выполнять в сквере «Экран», на улицах Гончарова, Ленина, Минаева, Карла Маркса, Воробьева, Пушкарева, Октябрьской, Достоевского, Ефремова и Тельмана, а также в переулке Школьном и на проезде Караганова