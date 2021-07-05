На берегу Казанки появится парк «Спортивный»

В следующем году в Казани начнут строить спортивный парк Фото: Евгения БУБЛИК

В 2022 году в Казани начнут строить новый парк «Спортивный». Он займет территорию от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена». Именно этот проект стал победителем голосования по выбору общественных пространств. Его итоги подвели сегодня, 5 июля, в мэрии города.

Одним из символов нового парка станет пятикилометровый беговой трек. Зимой он будет функционировать как лыжная трасса. Другой элемент парка – новый спортивный пирс, позволит проводить заплывы на открытой воде, соревнования по триатлону или занятия йогой.

Напомним, что голосование за общественные пространства и дворы, которые будут благоустроены в 2022 году, проходило с 26 апреля по 30 мая на портале Госуслуг.