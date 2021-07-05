В Набережных Челнах из-за падения из окна пятилетнего ребенка завели уголовное дело

Мальчик получил травмы головы и тела. С места происшествия его госпитализировали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По факту падения с высоты 3 этажа пятилетнего ребенка в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло вечером 4 июля в одном из общежитий 23 комплекса. По версии следствия, родители мальчика вместе со старшей дочерью ужинали на кухне, а сам он с младшим братом играл в зале. В какой-то момент ребенок забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. При падении мальчик получил травмы головы и тела. С места происшествия его в срочном порядке увезли в больницу.