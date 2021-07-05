В Казани от коронавируса привились более 187 тысяч горожан

Сейчас в городе работают 42 пункта вакцинации. Фото: Анастасия Осипова

В этот понедельник, 5 июля, на аппаратном совещании в мэрии Казани было сообщено, что от коронавируса привились уже 187 726 горожан, это в том числе и 71 734 человека, кому за 60. Всего же для формирования коллективного иммунитета в столице Татарстана нужно вакцинировать 589 372 человека старше 18 лет, то есть не менее 60% от всего взрослого населения. Но при нынешних темпах прививочной кампании это удастся сделать лишь к декабрю.

- Мы все на сегодняшний день понимаем, что другого пути нет, поэтому призываем горожан проявлять активность. На прошлой неделе казанцы прививались чаще. Цифры говорят сами за себя – появились даже очереди. Надеемся, желающих станет еще больше, и мы обзаведемся коллективным иммунитетом, - отметил на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

Сейчас в городе работают 42 пункта вакцинации, в том числе в трех торговых центрах и около выходов с ряда станций метро. Кроме того, в Кировском и Московском районах в тестовом режиме работают пункты, которые осуществляют вакцинацию во дворах по определенному графику.