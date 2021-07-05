Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-3 самых влиятельных глав регионов России

Глава республики сохранил свои позиции в июньском рейтинге. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сохранил третье место в июньском рейтинге самых влиятельных глав регионов России, который был составлен агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Влияние руководителя республики Татарстан оценивается как «очень высокое», его средний балл составляет 7,5. Впереди только мэр Москвы Сергей Собянин с результатом 8,34 балла и глава Чечни Рамзан Кадыров с показателем 7,65 балла.

Важными показателями при составлении рейтинга стали итоги Петербургского экономического форума - 2021, проведение прямой линии с Путиным, обсуждение планов по газификации, развитию транспортной инфраструктуры и инвестиционных проектов для регионов.