В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом

Три из них являются завозными, а остальные 37 – контактными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 июля Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике было выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.

- Три из них являются завозными, а остальные 37 – контактными, - отметили в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась 19 пациентам, 21 заболевший будет лечиться на дому. В плане географии распространения инфекции на территории республике, стоит отметить, что за указанные сутки больше всего зараженных было зарегистрировано в Набережных Челнах и Казани – 14 и девять человек соответственно.

Всего же с начала пандемии в Татарстане было выявлено 22 638 случаев коронавируса. В 20 309 из которых люди смогли выздороветь, а в 547 скончались из-за болезни.