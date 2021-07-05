По данным за 2020 год в Ульяновской области за чертой бедности находится почти 15% населения

Регион занял 69 строчку списка. Фото: Евгения БУБЛИК

РИА новости подготовило рейтинг регионов по доходам населения за 2020 год. Исследование подготовлено по данным Росстата. Самый высокий уровень дохода зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов. Третью строчку рейтинга занимает Москва. Скромнее всего живут в Ингушетии, Алтае и Тыве.

Согласно данному исследованию, в 2020 году в Ульяновской области за чертой бедности находилось почти 15% населения, а за чертой крайней бедности оказались 1,7% жителей. В рейтинге регион на 69 месте из 85 возможных.