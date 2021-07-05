Татарстан занял 11 место среди регионов России по доходам населения за 2020 год

Рейтинг регионов был составлен по данным Росстата. Фото: Евгения БУБЛИК

РИА новости подготовило рейтинг регионов по доходам населения за 2020 год. Исследование подготовлено по данным Росстата. Самыми благополучными регионами оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва.

Татарстан же в этом списке находится на 11 строчке из 85. По данным исследования, в 2020 году за чертой бедности находились 6,6% населения республики (доходы ниже МРОТ), а за чертой крайней бедности – 0,6% (доходы ниже половины МРОТа).

В целом по России 1,8%, или 260 тысяч человек, имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже нищетой.