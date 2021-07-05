Мэр Казани назвал причину затопления улиц после сильного ливня

По словам градоначальника, сильный водяной поток принес к стокам ливневок мусор и засорил их Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 июля, на совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин прояснил ситуацию с недавним потопом в городе. Градоначальник рассказал, что сильный водяной поток принес к стокам ливневок мусор, в частности, скошенную траву и выброшенные людьми пакеты. Из-за засорения они не справились с дождевой водой.

Метшин также подчеркнул, что в ночь с четверга на пятницу выпал аномальный объем осадков – двухнедельная норма всего за один час.

По словам мэра, казанским коммунальщикам удалось справиться с повсеместными кратковременными подтоплениями по городу.