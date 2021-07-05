На Курбан-байрам - 2021 в Набережных Челнах в мечетях ожидается более трех тысяч человек

20 июля намазы в честь праздника с большим скоплением людей пройдут в 15 мечетях города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На празднование Курбан-байрама - 2021 мечети Набережных Челнов ожидают принять более трех тысяч мусульман. В связи с этим власти города решили усилить меры безопасности.

Так, 20 июля намазы в честь праздника с большим скоплением людей пройдут в 15 мечетях. С 20 по 22 июля организуют забой животных рядом с бывшим мясокомбинатом в поселке Сидоровка.

Во время подготовки и проведения праздника для обеспечения безопасности и недопущения террористических актов привлекут полицию, Росгвардию, муниципальных служащих и ЧОПов. Локации мероприятий пройдут контроль саперов и кинологов.

На места проведения основных мероприятий горожан будут пропускать через оборудованные КПП после обязательного осмотра с применением ручных металлодетекторов.