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Общество5 июля 2021 11:53

На Курбан-байрам - 2021 в Набережных Челнах в мечетях ожидается более трех тысяч человек

Безопасность во время праздника в городе будут обеспечивать полиция, Росгвардия, муниципальные служащие и ЧОПы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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20 июля намазы в честь праздника с большим скоплением людей пройдут в 15 мечетях города.

20 июля намазы в честь праздника с большим скоплением людей пройдут в 15 мечетях города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На празднование Курбан-байрама - 2021 мечети Набережных Челнов ожидают принять более трех тысяч мусульман. В связи с этим власти города решили усилить меры безопасности.

Так, 20 июля намазы в честь праздника с большим скоплением людей пройдут в 15 мечетях. С 20 по 22 июля организуют забой животных рядом с бывшим мясокомбинатом в поселке Сидоровка.

Во время подготовки и проведения праздника для обеспечения безопасности и недопущения террористических актов привлекут полицию, Росгвардию, муниципальных служащих и ЧОПов. Локации мероприятий пройдут контроль саперов и кинологов.

На места проведения основных мероприятий горожан будут пропускать через оборудованные КПП после обязательного осмотра с применением ручных металлодетекторов.