Утром в понедельник в Казани сгорели сразу два автобуса

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Утром в понедельник, 5 июля, - в 8.56, в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что по адресу: улица Аделя Кутуя, 86 корпус 1, загорелись два автобуса марки ПАЗ. Сообщает МЧС Татарстана.

Выехавшие на место происшествия пожарные установили, что горение транспорта происходит на открытой территории. Огонь был потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - отметил в МЧС Татарстана.

На данный момент известно, что сгоревшие автобусы были сняты с регистрации и готовились к утилизации, то есть были не на ходу.