В Набережных Челнах из окна выпал пятилетний ребенок

Упав с высоты мальчик получил травмы головы и тела. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 4 июля - в 17.16, на станцию «скорой помощи» Набережных Челнов поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа общежития 23-комплекса выпал пятилетний ребенок. Мальчик получил травмы головы и тел, его госпитализировали с места происшествия. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские, - добавили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала его веса, и мальчик выпал наружу.