В Лениногорске люди застряли на аттракционе Колесо обозрения

Сейчас его работа возобновлена. Фото: @husainov_rg

В эту субботу, 3 июля, в парке им. Горького Лениногорска (Татарстан) около 19.50 во время работы неожиданно остановился аттракцион «Колесо обозрения». В кабинах на высоте застряли люди. Им пришлось ждать некоторое время, пока не приедет ремонтная бригада. Чтобы вызволить застрявших на аттракционе, пришлось произвести прокрутку колеса обозрения. Никто не пострадал.

На следующий день после произошедшего аттракцион посетил мэр города и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. По его словам, причиной поломки колеса обозрения стал скачок напряжения.

- Из-за скачка напряжения произошел сбой программы. На данный момент силами обслуживающей организации программа восстановлена, проведены тестовые запуски. Я лично проверил работу колеса. Просим извинения за причинённые неудобства, - написал в своем Инстаграме Рягат Хусаинов.

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