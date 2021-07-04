Роспотребнадзор Татарстана о коронавирусе: темп прироста суточной заболеваемости увеличился на 14%

Наибольший рост заболеваемости коронавирусом в июне зарегистрирован в Казани и Набережные Челнах, а также в Тукаевском, Актанышском, Муслюмовском и Верхнеуслонском районах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ситуация пока не имеет тенденции к стабилизации, с 25 мая темп прироста суточной заболеваемости коронавирусом увеличился на 14%, и это является неблагоприятным прогнозом, сообщила на республиканском совещании зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По ее словам, наибольший рост заболеваемости коронавирусом в июне зарегистрирован в Казани и Набережные Челнах, а также в Тукаевском, Актанышском, Муслюмовском и Верхнеуслонском районах. Больше всего инфекции подвержены люди старше 60 лет и неработающие граждане.

Поэтому именно на их территориях вакцинация должна проводиться максимально оперативно и активно. Дело в том, что из-за непривитых граждан в Татарстане есть вероятность прироста количества заразившихся.

Так, на данный момент, в регионе от коронавируса вакцинировались 20% взрослого населения. Низкие показатели отмечаются в Кукморском, Мензелинском и Зеленодольском районах.

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