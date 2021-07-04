Ожидается, что уже в среду днем температура воздуха будет в пределах от +23 до +28 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 5 июля, в Татарстане и Казани местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с (в Казани до 15 м/с). При этом день пройдет преимущественно без осадков. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Максимум, что покажут столбики термометров в самом начале следующей недели – это от +21 до +21 до +26 градусов (в Казани от +32 до +25).

После 5 июля жара вновь начнет возвращаться в Татарстан. Так, во вторник, 6 июля, днем ожидается от до +27 градусов максимум, а в среду, 7 июля, прогнозируется от +23 до +28. В течение этих дней существенных осадков на территории республики не прогнозируется.

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