За сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирус в республике обнаружили у 22 598 человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За минувшие сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав республики.
- Три из них являются завозными, а 37 – контактными, - отметили в ведомстве.
В этот раз в больницу пришлось доставить 16 зараженных, оставшиеся 24 пациента будут лечиться на дому.
Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего больных было зарегистрировано в Набережных Челнах (14 человек) и Казани (12 человек).
Всего с начала пандемии коронавирус в республике обнаружили у 22 598 человек, 20 305 из них уже выздоровели, а 547 скончались.