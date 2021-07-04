За сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирус в республике обнаружили у 22 598 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав республики.

- Три из них являются завозными, а 37 – контактными, - отметили в ведомстве.

В этот раз в больницу пришлось доставить 16 зараженных, оставшиеся 24 пациента будут лечиться на дому.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего больных было зарегистрировано в Набережных Челнах (14 человек) и Казани (12 человек).

Всего с начала пандемии коронавирус в республике обнаружили у 22 598 человек, 20 305 из них уже выздоровели, а 547 скончались.