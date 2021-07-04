В Татарстане ремонт образовательных учреждений выполнен на 51%

Полностью работы завершены в восьми детсадах и девяти общеобразовательных школах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На республиканском совещании зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что в регионе программа по ремонту образовательных учреждений уже выполнена на 51%. На эти работы в бюджете Татарстана предусмотрено 2 миллиарда рублей. В 2021 году ремонт должен пройти в 213 указанных учреждениях.

Так, например, на из 49 детсадов полностью все работы завершены в восьми из них. Что касается 25 школ, которые также вошли в республиканскую программу по ремонту, то здесь он завершен на девяти объектах.

Строительно-монтажные работы по капремонту коррекционных школ в Татарстане выполнены га 50%. Так три из них уже готовы принять детей, в семи ремонт еще идет.