В Казани из-за сообщения о бомбе эвакуировали мэрию и торговые центры

По распоряжению правоохранителей, в здание той же мэрии никого обратно не пускают, до окончания проверки. Фото: Александр ГЛУЗ

В этой воскресенье, 4 июля, в Исполком Казани на электронную почту пришло письмо с сообщением о том, что в самой мэрии город и торговых центрах заложена бомба. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Здание мэрии тут же было эвакуировано, к нему подъехали силовики спасатели и кинологи со служебными собаками. Они обследовали здание на предмет наличий взрывных устройств. Данная процедура была также запущены и в торговых центрах Казани. Одними из первых эвакуировали посетителей и персонал из ТЦ «Тандем» Kazanmall. Обратно в здания людей пустят после того, как правоохранители все там проверят