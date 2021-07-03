Тарасов: подруги жены говорили, что я бабник, приходилось завоевывать доверие по миллиметру

Последним профессиональным клубом в карьере Тарасова пока значится "Рубин". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-полузащитник казанского "Рубина" и сборной страны Дмитрий Тарасов рассказал о взаимоотношениях с супругой Анастасией Костенко. По его словам, девушку отговаривали от отношений с ним, но он смог добиться ее расположения.

- Перед вами самый главный эксперт по завоеванию доверия в стране. А моим самым строгим судьей оказалась моя, тогда еще будущая, жена. За спиной 2 громких развода, слухи обо мне из каждого утюга, в старых интервью такого наговорил, что любая девушка сбежала бы. Подруги ей говорили что я бабник и карьерист, со мной лучше не общаться. Мне приходилось завоевывать доверие по миллиметру. Каждый день доказывая, что я не тот человек, которым меня представляли в медиа на тот момент. Я не на словах, а на деле, знаю что такое восстанавливать доверие. Как шаг за шагом и кирпич за кирпичом выстраивать правильные отношения. Отношения, в которых каждый чувствует любовь и заботу. Отношения, где никто не душит ревностью. Отношения, где старые обиды закапываются в землю и больше не всплывают при каждой ссоре. Где слова не воспринимаются в штыки. Где много объятий и поцелуев. Где время проводят вместе. Где нормально дарить подарки и внимание просто так, без повода. Где каждый получает помощь в любом вопросе. Да, у меня за спиной 2 развода, но именно это и дает мне уникальный опыт, который и научил меня как нельзя строить отношения, какие ошибки не нужно было совершать. Но самое главное — этот опыт помог мне создать отношения с Настей, которые я на самом деле считаю идеальными, - написал Тарасов в своем инстаграме.

Напомним, что Дмитрий Тарасов перешел в "Рубин" в феврале 2020 года. Он нечасто попадал в состав. В завершившемся сезоне лишь раз вышел в основе. Как итог, еще в декабре 2020 года стало известно, что Тарасов покинул клуб.