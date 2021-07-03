В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 43 человека

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 22 558 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 43 новых случая COVID-19, из них 6 – завозные, 37 – контактные. 22 человека госпитализировано, 21 получает лечение на дому.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 22 558 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 20 297 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.

Всего на 3 июля 2021 года провакцинировано 573 474 человека (прирост за сутки – 13 101), из них 392 987 человек получили вторую прививку.