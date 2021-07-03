Два пляжа забраковал Роспотребнадзор: где можно купаться в Казани

Окунуться в воду можно только на трех пляжах в Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани, как известно, действуют 8 мест для отдыха у воды - пляжи "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Комсомольский", "Озеро Глубокое", "Озеро Большое Лебяжье", а также три места отдыха - "Озеро Изумрудное", "Озеро Малое Лебяжье" и территория в Парке Победы.

Однако купаться можно далеко не на всех территориях. Так, пляжи "Озеро Большое Лебяжье" и "Нижнее Заречье" не пшли проверку Роспотребнадзора. ВОда в данных акваториях не соответствует гигиеническим нормам.

- В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания. Администрациям районов Казани, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.