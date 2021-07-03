Активность проявляют только бары: каким заведениям общепита в Татарстане разрешили работать по ночам

Несмотря на активный сезон свадеб и других праздничных мероприятий, не так много заведений общепита изъявляют желание работать круглосуточно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Татарстана продолжает проверять различные заведения на предмет соблюдения антикоронавирусных предписаний. В первую очередь проверяются крупные торговые центры, массовые мероприятия и традиционно – общественное питание.

- Доля объектов с выявленными нарушениями возросла. Из 1,5 тысяч проверенных за месяц объектов меры профилактики не соблюдались в 17% из них, тогда как в мае - в 11%, - сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

При проверках выполнения предписаний в торговых центрах основным нарушением было отсутствие контроля со стороны администрации торговых комплексов за соблюдением посетителями масочного режима.

Контроль за предприятиями общественного питания показал: из проверенных в июне 238 объектов в 17% антиковидные меры не соблюдались. Персонал работал без масок в ресторанах Набережных Челнов, в кафе Лаишево отсутствовала разметка, не проводилась термометрия, имеющиеся бактерицидные облучатели не использовались.

Всего с начала 2021 года по результатам наших проверок судами вынесены решения о временном приостановлении деятельности 29 предприятий общественного питания и 7 магазинов республики, в том числе за июнь - 2 магазина и 2 кафе.

Поступило 37 уведомлений от предприятий общественного питания, желающих работать без ограничений по времени. На сегодня по 21 уведомлению принято положительное решение о возможности круглосуточной работы.

- Активность, в основном, пока проявляют только бары. От ресторанов и кафе уведомлений нет, несмотря на то, что сейчас пора выпускных, свадеб, и банкеты могут затягиваться глубоко за полночь, - прокомментировала Авдонина.